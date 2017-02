Slåsskampen kom ut av kontroll - nå er kameratene tiltalt for Lånke-drapet

Saken oppdateres.

Klokken 10.00 i dag fikk de to litauerne forkynt drapstiltalen i fengselet. 28-åringen er tiltalt for forsettlig drap, mens 33-åringen er tiltalt for medvirkning til ugjerningen.

Fire litauere (28, 33, 48 og 43) samt den nå avdøde 23-åringen var natt til lørdag 9. juli i fjor samlet ved en bålplass ved en gård på Lånke i Stjørdal. Mellom klokken 01.00 og 02.30 denne natten, mener påtalemyndigheten at det oppsto en slåsskamp mellom 28-åringen og 23-åringen. Mens dette pågikk, skal 33-åringen ha hentet en øks «og plassert den tilgjengelig for» 28-åringen, ifølge tiltalen.

- Døde etter kort tid

Påtalemyndigheten mener videre at 23-åringen etter hvert under slåsskampen ble liggende på magen over en benk. 28-åringen skal da ha hugget ham gjentatte ganger i bakhodet og nakken med øksa, ifølge tiltalen. 23-åringen ble påført dype sår, blødninger og knusningsskader, og døde etter kort tid.

I tiltalen går det også frem at 33-åringen ikke iverksatte «tiltak for å bringe voldshandlingene til opphør, selv om det var tid og anledning til det».

Politiet i Trøndelag ble kjent med saken etter å ha fått melding fra AMK-sentralen om at en person var alvorlig skadd på Lånke. Dette var i 04.30-tiden samme natt. Den drepte litaueren ble funnet død ved bålplassen, som ligger i et skogholt ved gården. Alle de fire litauerne ble pågrepet og siktet for grov kroppskrenkelse med dødsfølge, eller medvirkning til dette. Etter å ha tilbrakt noe tid i varetekt ble to av litauerne løslatt. Statsadvokat Jarle Wikdahl, opplyser at saken vil bli henlagt for disse. For de to andre er altså anklagene fra påtalemyndigeten skjerpet.

- Hvorfor er det 28- og 33-åringen som står igjen som tiltalt for drap og medvirkning til drap?

- Det er den samlede gjennomgangen av bevisene i saken som er årsaken til dette. Jeg vil ikke gå ut og kommentere konkrete bevis før hovedforhandlingen, sier statsadvokaten.

- Hva mener påtalemyndigheten er motivet for drapet?

- I denne saken foreligger det ingen erkjennelser, og vi har heller ikke noen forklaringer rundt motiv, sier Wikdahl.

- Så ikke noe

Advokat Tore Angen forsvarer den drapstiltalte 28-åringen. Han forteller at de fem litauerne var samlet denne natten for å ha sommerfest med grilling og drikking.

- Min klient har hele tiden hevdet at han ikke så at noen slo med øksa. Han har benektet enhver skyld, sier Angen, uten at han vil gå i detaljer rundt forklaringen klienten har gitt på at ikke fikk med seg det som skal ha skjedd ved bålplassen.

Advokaten opplyser videre at blodsporanalyser er noe påtalemyndigheten mener er viktige bevis i saken, og noe de støtter seg til.

Kripos har eksperter på å analysere blodspor, og kan ut fra undersøkelser av blant annet klær si mye om siktede eller tiltaltes tilknytning til åsted.

Foreldre til stede under rettssaken

Den drepte litaueren, den drapstiltalte 28-åringen samt de to mennene som nå er ute av saken, bodde sammen og jobbet i samme håndverkerfirma i Stjørdal, mens den tiltalte 33-åringen bodde i et hus i tilknytning til gården ved bålplassen. Statsadvokat Wikdahl opplyser at de to mennene som nå vil få sakene henlagt, vil bli innkalt som vitner under saken.

Foreldrene til den drepte litaueren vil også være til stede under rettssaken, og en av dem vil avgi forklaring i forbindelse med drapssaken. Foreldrene var også i Norge mens saken ble etterforsket , opplyser statsadvokaten videre.

Inntrøndelag tingrett har satt av ni dager til drapssaken, som starter 28. februar. Tiltalen er tatt ut etter riksadvokatens ordre.

Adresseavisen har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra advokat Christian Wiig, som forsvarer den tiltalte 33-åringen.

