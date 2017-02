Store forsinkelser etter togstans

Saken oppdateres.

Årsaken er både en teknisk feil og en datafeil, opplyser pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB-konsernet.

Toget reiste fra Trondheim sentralstasjon klokken 16. Etter om lag 20 minutter ble det besluttet at toget ikke kunne kjøres videre. Dermed måtte passasjerene vente på alternativ transport i Hommelvik.

Røykutvikling om bord

En av passasjerene opplyser til Adresseavisen at det luktet brent om bord i toget.

- Jeg så ikke noe røyk, men det luktet ikke spesielt godt. Etter en stund ble vi flyttet frem i neste vogn.

Pressesjef Lundeby bekrefter at det har vært en røykutvikling i det ene togsettet. Videre opplyser han at NSBs personell vurderte dette som ukomplisert.

- Hovedårsaken til at toget blir stående er datafeilen, opplyser Lundeby.

Lite informasjon

Passasjeren Adresseavisen har snakket med beskriver informasjonen om bord som «svært dårlig». Pressesjefen i NSB sier dette kan skyldes at få personer må utføre mange oppgaver når feil oppstår.

- Vi har et ønske om å være flinke til å orientere de som er nærmest hendelsen. Årsaker til at man ikke får imøtekommet dette ønsket kan være at man er i telefonisk kontakt med dem som gir teknisk støtte til togpersonellet, sier han og legger til:

- Jeg som NSB-representant skjønner frustrasjonen. Det skal ikke gå mange minutter før du føler at du vil vite noe mer, og det er helt legitimt.

Skaffet buss og taxi

NSB jobbet med å sette opp alternativ transport, både buss og taxi.

- Det har vært vanskelig, men vi er i ferd med å skaffe nok. Det blir store forsinkelser for disse passasjerene, sier Lundeby i 18-tiden.

Klokken 19 opplyser Adresseavisens utsendte at alle passasjerer har reist videre med alternativ transport. Toget blir fjernet fra sporet.

- Har passasjerene krav på penger tilbake når toget er såpass forsinket?

- Hvis det er mer enn en time forsinket på en så lang tur får man halve billettprisen tilbake. Det er servicesenteret vårt som håndterer denne tilbakebetalingen, sier Lundeby.

