To menn pågrepet etter slåsskamp med kniv og spade

Saken oppdateres.

- Det var vitner som så at to menn sloss med spade og kniv. Det ble oppfattet som litt voldsomt, sier Dag Hjulstad, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Småskader

Politiet fikk melding om slåsskampen ved 15.50-tiden fredag. De rykket ut og pågrep de to, en mann i 20-årene og en mann i 50-årene. Begge to ble tatt med til legevakt for en sjekk.

- De hadde pådratt seg noen småskader, sier Hjulstad.

Etter legesjekken ble begge tatt med til politistasjonen.

Avhør

Lørdag ettermiddag opplyser Hjulstad at de skal avhøres.

- Vi ser alvorlig på denne hendelsen, i og med at det ble brukt både kniv og spade. Vi har derfor satt på en del ressurser for å etterforske saken, sier Hjulstad.

Politiet har gjennomført tekniske undersøkelser på åsstedet, og har også avhørt en del vitner. Åstedet skal være i nærheten av hjemmet til den ene av de to.

Ifølge Hjulstad er begge de to av utenlandsk opprinnelse, og de skal kjenne til hverandre. Politiet kjenner også til de to fra før.

