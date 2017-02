Avsluttet rusfritt arrangement på grunn av rusede deltakere

Saken oppdateres.

Politiet måtte i natt avslutte et rusfritt arrangement på Spillum i Namsos på grunn av mange mindreårige berusede deltakere. Politiet meldte om dette på twitter klokken 00.36 natt til søndag.

- Det var et rusfritt arrangement på et forsamlingshus. Politiet var der rundt midnatt, og da var det mange under 18 år som var beruset. Politiet valgte å avslutte festen, sier operasjonsleder i politiet i Nord Trøndelag, Rune Reinsborg.