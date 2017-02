Pizzarestaurant får salgsboom på grunn av amerikanske soldater

Saken oppdateres.

Den lokale pizzarestauranten Napoli i Stjørdal har fått en flying start på nyåret etter at de amerikanske soldatene kom til Værnes, skriver Stjørdalens Blad .

Pizzabestillingene, særlig med pepperoni, går ut til garnisonen i store mengder.

Restauranten har oppbemannet med én person på grunn av at soldatene bestiller mye pizza, skriver avisa .

– Det betyr mye for næringen, og da mener jeg ikke bare her på Napoli. Hele næringen i byen vår trenger et løft, sier restaurantinnehaver Massoud Atroshi til avisa.

