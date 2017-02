Veltet vogntog sperrer E6 i Grong

Saken oppdateres.

Det var klokken 22.12 at politiet i Nord-Trøndelag meldte om at et vogntog har veltet på E6 i Grong kommune i Nord-Trøndelag.

- Det har skjedd på Gartland. Brann og ambulanse er på stedet. Føreren er bevisst og blir tatt hånd om av ambulansepersonell, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen.

Området rundt vogntog er skumalgt etter at det skal ha oppstått en diesellekkasje etter veltet, forteller Sagen.

Veien på stedet er midlertidig stengt. Bilberging er ventet på stedet cirka klokken 23.

- Det er ennå for tidlig å si noe om hvor lenge veien vil være stengt, men vi håper å få delvis åpnet veien ganske snart, sier Sagen.