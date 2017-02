Hellbrua får nytt liv som forskningsobjekt

Saken oppdateres.

Den gamle jernbanebrua over Stjørdalselva ble bygd mellom 1898 og 1902.

1000 bruer nær pensjonsalder

Denne uken starter demonteringen og deler av brua blir viktige brikker i et nytt forskningsprosjekt.

- Dette er ei gammel stålbru som har svært mange likhetstrekk med andre jernbanebruer her i landet. Vi har cirka 1000 jernbanebruer av stål, og majoriteten av disse er bygget før 1960. Det vil si at det er mange bruer som nærmer seg pensjonsalder. Om vi kan forlenge levetiden på disse er det veldig mye penger å spare, sier Reidun Svarva, prosjektleder for forskning og utvikling i Bane Nor.

Nye inspeksjonsmuligheter

Håpet er at forskningen også kan gi bedre og mer effektive inspeksjonsmetoder.

- I dag bruker vi mye tid på visuelle inspeksjoner. Nå har vi ei bru tilgjengelig der vi kan teste hvordan vi kan bruke instrumenter og måleutstyr i inspeksjonsjobben. Det kan bety mer effektive inspeksjoner med bedre kvalitet, tror Svarva.

- Fantastiske muligheter

Professor Anders Rønnquist fra institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU skal koordinere forskningen de neste ti årene, hvor både studenter, forskere og andre ved Sintef og NTNU skal delta.

- Dette gir oss fantastiske muligheter. Her kan vi teste ut sensorteknologi og metodikk på en unik måte. Forskning på bruer i daglig drift er ofte komplisert, sier Rønnquist.

Unikt prosjekt

Han har ikke hørt om lignende testanlegg for jernbanebruer og mener det kan bli en gullgruve både for forskerne og de som drifter jernbanen i Norge.

- Her har vi ei bru med mye kjent historikk som vi kan gjøre som vi vil med. Nå skal først fundamentet bygges, så skal bruelementet på plass. Jeg håper vi kan komme igang med testing og forskning til sommeren, sier professoren.

Prosjektet finansieres av Jernbanedirektoratet og Bane Nor. Selve demonteringen av den gamle brua koster 9 millioner kroner. Den nye forskningsstasjonen, som har fått navnet «testarena Hell», koster 4,5 millioner kroner.