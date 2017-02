Voldsutøvelse på bensinstasjon i Stjørdal

Saken oppdateres.

Politiet meldte klokken 06.37 på Twitter at de har rykket ut til en voldshendelse på en bensinstasjon i Stjørdal. Mens den ene parten har dratt fra stedet, blir den andre tatt med til legevakta for sjekk. Operasjonsleder Stig Rune Sagen bekrefter klokken 07.32 at de fortsatt er på stedet og tar vitneforklaringer.