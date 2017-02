Lager mannegruppe i Verdal

Saken oppdateres.

Det er Røde Kors i Verdal og Verdal Frivilligsentral som står bak tiltaket om å tilby nye aktiviteter for menn, skriver avisa Innherred .

De mener det er for få åpne aktivitetstilbud for voksne menn, og har bestemt seg for å gjøre noe med dette.

- Aktivitetene som finnes er enten basert på deltakernes ferdigheter eller så er aktivitetene lukket, både bevisst og ubevisst. Dette er noe som det frivillige apparatet må ta tak i, sier Hege Anita Austad fra Verdal Frivilligsentral, til lokalavisen.

På et møte på i januar, hvor over 40 menn deltok, ble behov og interesser kartlagt. Resultatet etter møtet er at det nå blir både gratis sjakkvelder og svømming for alle menn i Verdal.