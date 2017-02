80 lokalt ansatte skal bygge ut kjøpesenter

Saken oppdateres.

En rekke lokale entreprenører jobber med å utvide Torgkvartalet i Stjørdal. Kjøpesenteret vil få en ny del med tre etasjer og parkeringskjeller, med to bruer som kobler den sammen med den gamle delen, skriver Bladet .

Avisa skriver at den nye salgsflata på rundt 10 000 kvadratmeter allerede er utleid.

- Det er artig for oss som lokalt selskap å bruke lokale firma i denne utvidelsen. Disse lokale firmaene har jobber på dette prosjektet for en kontraktsum på til sammen rundt 100 millioner kroner inklusive merverdiavgifta, sier Alf Joachim Vennatrø, administrerende direktør i Vennatrø-Gruppen til Bladet.

De lokale entreprenørene som jobber med kjøpesenteret er ifølge avisa Westgaard A/S, Br. Halle A/S, Contiga A/S, Sandø A/S, NTE Elektro A/S, Rørteknikk A/S og Aas Ventilasjon A/S.