Manglet alt av lys og var helt uten bremser

Saken oppdateres.

Trekkvogna med tilhengeren ble stanset i Verdal mandag kveld. Like før midnatt la Statens vegvesen ut følgende bilde og melding på Twitter:

Verdal: Stoppet lastebil med tilhengerredskap hvor hengeren veide 13 000 kg. Hengeren manglet alt av lys, samt at den var helt uten bremser. pic.twitter.com/v7B60NOcBC — Statens vegvesen NT (@SVVkontrollNT) February 27, 2017

- Dette er jo langt i fra bra. Å kjøre på kveld og natt uten lys og i tillegg uten bremser, det er langt utafor. Det ble da en bråstopp på hele skyssen, sier Steinar Vist, som er inspektær for Statens vegvesen i Nord-Trøndelag.

Sjåføren blir politianmeldt. Transporten er norskregistrert og med norsk sjåfør.

- Vi er veldig glade for å plukke slikt av veien. Særlig når en tenke på det føret vi har og har hatt, sier Vist, og fortsetter:

- På lastebil og vogntog er det strenge krav til bremsene. I en nødsituasjon trenger du alt du har av bremsekrefter, men denne bilen hadde i stedet en tilhenger som ikke hjelper til, men tvert imot gjør situasjonen verre fordi den skyver på.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .

Adressa.no har mottatt mange tips og bilder av usikret, farlig eller merkelig last på midtnorske veier. Send dine tips til webred@adresseavisen.no og les et utvalg av tidligere artikler her:

LES OGSÅ: Her forsvinner skiltene i en fei

LES OGSÅ: Holdt fast madrass på taket mens han kjørte: - Livsfarlig

LES OGSÅ: Latskapen til denne sjåføren endte med anmeldelse

LES OGSÅ: - De kommer seilende, de er livsfarlige

LES OGSÅ: Vegvesenet ville ikke anbefalt denne fraktemetoden av elbilen

LES MER: Kari kjørte bak denne bilen i flere kilometer

LES MER: Dette polske vogntoget ga inspektørene hakeslepp

LES MER: Dette vogntoget hadde tre tonn for mye last på høyre side

LES MER: Stoppet bremseløst vogntog på 40 tonn i Verdal

LES MER: - Dum og dummere

LES MER: - Dette er livsfarlig

LES MER: Sjekk det lastestativet!

LES MER: - Vi fikk hakeslepp

LES MER: Hoppekonge på veien

LES MER: Hoppet over noen trafikkregler

LES MER: «Er det mulig?»

LES MER: Statens vegvesens skrekkbilder

LES MER: - Rett og slett hårreisende

LES MER: Drivende galskap

LES MER: Lettvint blir livsfarlig

LES MER: Hårball på tur

LES MER: Hadde sofa, madrass, vaskemaskin, dyne og Kunnskapsforlagets Store Verdensatlas på taket

LES MER: Kjørte lastebil med lastebil på planet

LES MER: Tok flaggstanga på taket

LES MER: - Fryktet at sekkene skulle fly av