33-åringen husker ingenting av drapet

- Jeg husker omtrent ingenting. Jeg husker at jeg våknet opp og så fornærmede liggende over benken, sa den 33 år gamle sjåføren i retten onsdag.

Like ved den drepte 23- åringen satt den andre drapstiltalte, en 29 år gammel litauer, med hodet i hendene, ifølge 33-åringen.

Til Adresseavisen fortalte avdøde Laimutis Aleksinas mor, Judita Aleksiuniene, tirsdag om hvor tøft det var å være tilstede i retten.

- Jeg har mistet min eneste sønn, min fremtid. Nå har jeg mistet alt, sier hun.

Forsøkte å hjelpe

Han forteller at han forsøkte å hjelpe avdøde Laimutis Aleksinas, men skjønte at det ikke gikk an da han så blodet og kjente at han var kald. Derfor gikk han for å hente en mobiltelefon for å ringe etter hjelp.

- Jeg trodde at jeg ringte til politiet, men skjønte etterhvert at jeg hadde ringt medisinsk nødsentral, forteller 33-åringen.

I den 18 minutter lange nødsamtalen som startet klokken 04.06 natt til 9. juli, fortalte han på svært gebrokkent engelsk at det hadde vært et slagsmål og at noen var død. 24 minutter senere var en ambulanse på plass. 15 minutter senere kom politiet og sammen med 29-åringen ble han pågrepet.

Skulle røyke fisk

De to tiltale (33) og (29) var begge ivrige fiskere. De ble kjent noen måneder tidligere, her i Norge. De litauiske kameratene hadde avtalt at de skulle møtes for å røyke fisk den fatale kvelden. Sammen med tre andre menn, blant annet den avdøde 23-åringen og 33-åringens kone, møttes de i Lånke tidlig på kvelden. De bruke øksen, som senere ble drapsvåpenet, til å hogge ved til røykingen. Etterhvert brøt de opp og gikk fra stedet. Kvinnen gikk og la seg, og fire av mennene, ikke 33-åringen, dro en tur til Stjørdal. Tre av dem kom tilbake for å fortsette festen på bålplassen sammen med 33-åringen.

Han beskriver det etterhvert nærmest som en fyllefest, etter at de hadde drukket store mengder vodka og øl.

Var «dritings»

Ifølge mannens forsvarer, Christian Wiig, kan 33-åringen og den medsiktede 29-åringen ha hatt over 2,9 i promille i det aktuelle tidsrommet mellom 1.00 og 2.30 på natten, da påtalemyndigheten mener drapet skjedde. Politiets blodprøver tatt av de to henholdsvis klokken 10.00 og 07.35 viste 1,77 og 1,56 i promille.

- Min klient var for å si det på trøndersk «dritings», sier Wiig.

Nekter straffskyld

Mens den medtiltalte 29-åringen har erkjent straffskyld for drapet, og bekrefter at han slo 23-åringen med det som han nå skjønner må ha vært en øks, nekter 33-åringen for å ha vært involvert i noe basketak.

- Jeg husker ikke noen slåsskamp eller noe som helst. Jeg tror jeg stupte på grunn av vodka, sier han.

- Først dagen derpå da jeg våknet gikk det opp for meg hva som virkelig hadde skjedd, sier 33-åringen.

Han forteller at det som skjedde har gått hardt innpå ham i ettertid.