Fire biler i trafikkulykke på E6 i Steinkjer

Saken oppdateres.

To biler kolliderte i sørgående felt på E6 ved Jevika i Steinkjer. Nødetatene rykket ut til stedet.

Den ene bilen kjørte inn i den andre bakfra, og den bakerste bilen ligger på taket, melder politiet. Det er midtdeler på stedet. Alle de involverte kom seg ut av bilene.

Klokka 12.23 melder politiet om at det også er et sammenstøt mellom to biler i nordgående felt på stedet.

- Det er ikke noe som tyder på at det er en alvorlig ulykke, men det er påkjørsel bakfra både i sørgående og nordgående felt, sier operasjonsleder Rune Reinsborg ved Trøndelag politidistrikt.

- Skjedde ulykken i nordågende felt som følge av den første?

- Ja, det tyder på det. Det er ikke klart hva som har skjedd, men at de rettet oppmerksomheten et annet sted eller at folk stoppet for å bistå, førte til et uhell nummer to, svarer operasjonslederen.

Lange køer og omkjøring

Ulykken har skjedd i Frøsetsvingen én kilometer nord for Vist. Det er lange køer på stedet, opplyser Adresseavisens fotograf på stedet.

E6 ble stengt på stedet. Statens vegvesen er bedt om å sette i gang omkjøring på «gamle E6».

- Det vil nok ta litt tid å få omkjøringen igangsatt, men etterhvert vil vi få ryddet veien slik at trafikken kommer i gang på E6 igjen. Vi tror ikke veien blir stengt lenge, sier Reinsborg.

Klokka 12.44 melder politiet at et kjørefelt er åpent i nordgående retning, og at trafikken dirigeres. I sørgående retning er begge felt fortsatt stengt. Køene er fortsatt svært lange.