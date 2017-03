Dro tilbake til drapsstedet

Saken oppdateres.

Stjørdal.

Tilbake i Lånke fikk den drapstiltalte 33 år gamle litaueren en stor klem av kona, som sto og ventet på ham da han kom ut av politibilen.

LES OGSÅ: Hevder han ble tilbudt penger for å ta skylden for drapet

LES OGSÅ: Kan ha filmet noe av det som skjedde drapsnatten

33-åringen, som sammen med familien har bodd i Norge siden 2014, så langt mer bekvem ut med situasjonen enn den medtiltalte 29-åringen, som har erkjent straffskyld for drapet, selv om han ikke husker å ha hogget den drepte 23-åringen i hodet med øks.

Måtte forklare seg

Duknakket og nesten uten å møte andres blikk kikket han tomt fremfor seg. Bare da han fikk direkte spørsmål fra dommerne eller advokatene svarte han kortfattet via tolken.

- Han ønsker ikke å si noe til dere, sier 29-åringens advokat Tore Angen til Adresseavisen.

LES OGSÅ: - Jeg har mistet min eneste sønn, min fremtid. Nå har jeg mistet alt

I likhet med 33-åringen måtte 29-åringen gjøre rede for hva han husker fra den svært fuktige festen som endte så fatalt. Begge to hadde svært høy promille drapsnatten.

LES OGSÅ: 33-åringen husker ingenting av drapet

Fikk høre kronvitnet

Tilbake på bålplassen i Lånke påviste også den 48 år gamle litaueren, som er aktoratets kronvitne i saken, hvor et basketak mellom den drepte 23-åringen og den drapstiltalte 29-åringen skal ha foregått. Mannen forklarte også hva han så før han etter hvert rømte fra stedet da stemningen ble så amper at også han følte seg truet.

LES OGSÅ: - Det har vært slagsmål, en er død

I stammen på et tre bare et par meter fra bålplassen vises fortsatt merkene etter øksehogg fra øksen som ble drapsvåpenet.

- Det var her jeg pleide å oppbevare den, fortalte 33-åringen.

Følges tett

Hele tiden under rettssaken blir de to tiltalte litauerne, som har sittet i varetekt siden drapet, natt til 9. juli i fjor, tett fulgt av to uniformerte politifolk hver. De fulgte også med og passet på ved åstedet i Lånke.

Med på befaringen er også avdødes mor, Judita Aleksiuniene, og hennes samboer Sergey Skvirba. Det er tydelig at det de får høre å se gjør inntrykk på dem.

Aleksiuniene har tidligere fortalt Adresseavisen om hvor tøft det er å være tilstede i retten. Ikke minst er det vanskelig å se igjen 29-åringen som skal ha tatt livet av sønnen hennes. Hun har selv fungert nærmest som en pleiemor for den drapstiltalte i oppveksten.

-Har ingen ting å tillegge

Sorenskriver Ivar K. Iversen avsluttet det formelle rettsmøtet under befaringen med å be de to tiltalte tre frem.

- Dere har hørt hva som er sagt her. Er det noe mer dere erindrer, så får dere mulighet til å si det nå, sier han.

Begge de to drapstiltalte litauerne avviser det. De har ikke mer å tillegge enn de allerede har forklart i retten eller tidligere under befaringen.

Helt forandret

Bålplassen der drapet skjedde lå tidligere skjult for gården i nærheten, skjermet av et lite skogholt. Nå er omgivelsene på drapsstedet helt forandret. De fleste trærne er hugget ned og bare noen få trær bak benkene der

LES OGSÅ: Drapstiltalt 29-åring forteller om drapsnatten i retten

Retten fant det likevel påkrevd å se stedet for selv å sette seg inn i forholdene og avstandene på stedet.

- Det har vært en nyttig befaring, sier aktor, Jarle Wikdahl til Adresseavisen.