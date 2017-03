Saken oppdateres.

Det var onsdag kveld like før klokken 20 at politiet i Trøndelag fikk melding om voldshendelsen i Levanger.

Det var mannen selv som varslet politiet, og ektefellen ble sendt med ambulanse til Sykehuset Levanger. I løpet av torsdag ble det foretatt avhør av mannen, som er siktet for kroppsskade.

Ringte politiet da kona ble stille

- Her har han erkjent å ha skadet ektefellen, sier mannens forsvarer, Trond Peder Nilsen til Adresseavisen.

Under avhørene har den siktede også fortalt at de to hadde en uenighet som utviklet seg til «et klammeri».

- Han forklarer så at han mistet kontroll over sinnet sitt. Han husker også derfor lite fra siste del av hendelsesforløpet. Men etter hvert oppfatter han at ektefellen blir stille, og skjønner at han må ringe politiet, sier Nilsen.

Kvinnen ble fraktet i ambulanse til Sykehuset Levanger, og tilstanden hennes skal fortsatt være kritisk, men stabil.

Nylig gjenforent

27-åringen har vært i Norge i tre år og er av afrikansk opprinnelse. Han har flyktningstatus og midlertidig opphold til 2018. Kvinnen (20), som også er fra et afrikansk land, kom til Levanger for kun åtte dager siden etter å ha søkt om familiegjenforening. Paret har ikke barn.

- Hvordan har mannen framstått i avhør?

- Han virker samlet, men det er ikke godt å si hvorvidt han har tatt det som har skjedd inn over seg, opplyser forsvareren.

Nilsen ønsker ikke å gå inn på hvordan mannen skal ha skadet ektefellen, men det skal ikke ha vært brukt våpen.

Siktelse ikke utvidet

Den siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett fredag.

Lensmann i Levanger, Anne B. Ulvin, bekrefter at det er gjennomført avhør av mannen torsdag, men ønsker ikke å kommentere det som er kommet fram.

- Vil siktelsen bli utvidet eller endret?

- Foreløpig er siktelsen den samme, sier Ulvin.