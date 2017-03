27-åringen varetektsfengslet i fire uker

Saken oppdateres.

Politiadvokat Amund Sand ba om at 27-åringen de to første ukene av varetektsfengslingen skal være underlagt brev og besøksforbud.

27-åringen ble pågrepet onsdag kveld og siktet for å ha utøvd vold mot kona (20). Siktelsen ble fredag utvidet til drapsforsøk.

Mannen samtykket under fengslingsmøtet til varetektsfengsling mens ikke medierestriksjoner, spesifikt motsatte han seg å miste tilgangen til tv.

Retten mener likevel dette ikke er noe uforholdsmessig inngrep og tar aktors påstand til følge.

Mannen tok betenkningstid.

Lot henne ligge livløs

Retten mener det er sannsynlighetsovervekt for at siktede ved en løslatelse vil påvirke vitneforklaringer og forspille bevis, heter det i kjennelsen fra Inntrøndelag tingrett.

- Retten finner også skjellig grunn til mistanke om at siktede har handlet forsettlig, heter det i kjennelsen.

Ved bevisvurdering har retten særlig lagt vekt på det som fremkommer av siktedes forklaring der han erkjenner å ha utøvd vold mot fornærmede og at fornærmede ble liggende livløs uten at tiltalte gjorde noe for å hjelpe.

Naboer har fortalt at de hørte skrik fra boligen.

Ventet med å ringe

Siktede trodde at fornærmede var død, ifølge fengslingskjennelsen. Retten viser også til det anslag om tidsforsløpet fra han tok kvelertak på henne til nødetat ble kontaktet, noe mannen selv har forklart seg om i fengslingsmøte. Ifølge kjennelsen har mannen hatt kommunikasjon med andre i mellomtiden.

- Etterforskningen er i den innledende fasen. Gjenstår vitneavhør. Det gjenstår også å kartlegge siktedes kommunikasjon, heter det i kjennelsen.

Dette vil imidlertid ikke politiadvokat Amund Sand si så mye om.

- Vi har vært i kontakt med en av dem, men ikke formelt avhørt dem, sier han.

Ifølge mannens forsvarer Trond Peder Nilsen har 27-åringen fortalt at at krangelen mellom mannen og kvinnen varte i mellom 20 og 30 minutter, og at han kan ha holdt henne fast i 15 minutter. Det skal da ikke nødvendigvis være snakk om et kvelertak, men at han holdt henne fast i et grep, opplyser Nilsen.

Ingen nye avhør

Mannen, som har bodd i Norge i tre år, men opprinnelig kommer fra et afrikansk land, var selv tilstede i fengslingsmøtet i rettsal 3 i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer. Det skal ikke være foretatt nye avhør av mannen siden i går, ifølge politiadvokat Sand.

Politiet har ikke villet opplyse hva som kom frem i avhør av mannen.

- Her har han erkjent å ha skadet ektefellen, har mannen forsvarer, Trond Peder Nilsen, opplyst til Adresseavisen.

Forklaringen fastholdt mannen i fengslingsmøtet, får Adresseavisen opplyst.

- Jeg er usikker på om han egentlig forstår hvor alvorlig det han er siktet for egentlig er, sier mannens forsvarer Trond Peder Nilsen.

Siktet for drapsforsøk

Det var onsdag kveld like før klokken 20 at politiet i Trøndelag fikk melding om voldshendelsen i Levanger.

Det var mannen selv som varslet politiet, og ektefellen ble sendt med ambulanse til Sykehuset Levanger. Dette berget livet til den 20 år gamle kvinnen, får Adresseavisen opplyst.

- Hun var i realiteten død, men helsepersonell fikk liv i henne, sier politiadvokat Amund Sand

Mannen ble torsdag siktet for kroppsskade. Siktelsen er siden endret til drapsforsøk, melder politiet i en pressemelding fredag.

Forsvarer Trond Peder Nilsen sier han ikke er sikker på om hans klient forstår hvor alvorlig det han er siktet for egentlig er.

- Han har forklart at han skulle holde henne i ro. Jeg vet ikke om han egentlig har tenkt på at han kunne skade henne så alvorlig, sier forsvarer Trond Peder Nilsen.

Fraktet til Sykehuset Levanger

Kvinnen ble fraktet i ambulanse til Sykehuset Levanger, og tilstanden hennes skal fortsatt være kritisk, men stabil har Adresseavisen fått opplyst.

Fornærmede ligger i respirator, ifølge kjennelsen. Tilstanden er kritisk og uavklart.

- Jeg kjenner ikke til annet enn at hun fortsatt er på sykehuset i Levanger. Jeg vet ikke mer om hennes situasjon, sier Sand.