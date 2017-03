Politiet mener 27-åring prøvde å drepe kona

Saken oppdateres.

27-åringen som var siktet for vold mot sin kone (20) i Levanger , er nå siktet for drapsforsøk.

- Mistet kontroll over sinnet

- Utvidelsen av siktelsen er basert på opplysninger som er kommet frem under etterforskningen, opplyser politiadvokat Amund Sand i en pressemelding fredag.

Mannen ble avhørt av politiet torsdag.

Ifølge mannens forsvarer Trond Peder Nilsen har 27-åringen innrømmet at han mistet kontroll over sinnet sitt, og at han skadet ektefellen.

Framstilles for fengsling

Mannen fremstilles for varetektsfengsling klokka 13.00 fredag. Det vil bli bedt om at han varetektsfengsles i fire uker, i to av dem med brev- og besøksforbud og medieforbud.

27-åringen har vært i Norge i tre år og er av afrikansk opprinnelse. Han har flyktningstatus og midlertidig opphold til 2018. Kvinnen (20), som også er fra et afrikansk land, kom til Levanger for kun åtte dager siden etter å ha søkt om familiegjenforening. Paret har ikke barn.

Politiet vil holde en pressekonferanse om saken i Steinkjer klokka 15.00 i dag.