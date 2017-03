Skogsarbeider funnet død i Leksvik

Han var alene, og ble funnet under et felt tre.

Saken oppdateres.

Politet i Nord-Trøndelag melder på Twitter at en 69 år gammel mann ble funnet død sent lørdag kveld. Dødsfallet skal ha skjedd i forbindelse med tømmerhogst i Dalbygda i Leksvik.

- Vi vet at det er en eldre mann som bodde for seg selv i Dalbygda i Leksvik, sier operasjonsleder Rune Reinsborg i Trøndelag politidistrikt.

Fikk tre over seg

Reinsborg opplyser at årsaken til dødsfallet er at et tre har falt over mannen.

- Det hele fremstår som en tragisk ulykke. Han har drevet med tømmerhogst og har åpenbart felt et tre i bratt terreng som han på en måte har fått over seg.

Funnet av familie

Det var naboer og familie som fant mannen.

- Det ble engstelige da han ikke var å finne i huset sitt. Så de dro ut for å lete etter ham.

Mannen ble funnet i et område som ligger en halvtimes kjøretur med traktor unna bostedet hans.

- Det er ingen tvil om at han har vært alene på stedet, sier Reinsborg.

Politiet har nå vært på stedet og gjort ferdig åstedsundersøkelsene.

- De involverte blir nå fulgt opp, sier operasjonslederen.