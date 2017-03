Fakkeltog mot vold på kvinnedagen etter at 20-åring ble drept

Saken oppdateres.

Alle viste samtidig sympati med den 20 år gamle afrikanske kvinnen som ble drept av sin mann i Levanger før helgen.

- Vi må alle våkne

- Det er en stund siden det ble arrangert 8. mars-tog i Levanger, men nå hadde vi en mulighet til å gjøre noe. Vold mot kvinner har alltid vært en aktuell problemstilling, og jeg kunne ikke sitte stille etter det som skjedde i forrige uke, sier Laila Merethe Inderberg, som tok initiativet til markeringen.

Inderberg la etter drapet på den afrikanske kvinnen ut denne meldingen på Facebook: "Vold mot kvinner skal vi ikke godta – uansett kor vi kjæm fra! Kæm bli med!"

- Vi må få folk til å våkne. Det er en grunn til at vi har kvinnedagen, og vi ønsker at folk skal bli mer engasjert i den, sier Inderberg.

Kvinneforakt på sosiale medier

Fakkeltoget gikk gjennom sentrum under parolene «kvinner i hele verden krever rettferd og trygghet», «støtt styriske kvinners kamp for fred», «bare ja er ja» og «vern om retten til abort».

Etter at Inderberg gikk ut i sosial medier med sin oppfordring om å gå ut i gatene, ble mange kvinner engasjert. Samtidig som de gjennom fakkeltoget minnes en kvinne som ble drept, mener de det er viktig å minne oss selv på at det skjer mye innenfor husets fire vegger som offentligheten ikke vet om.

- Vold mot kvinner ble veldig dagsaktuelt etter det som skjedde før helgen. Det var partnervold, men det handler ikke bare om fysisk vold mot kvinner, det handler også om psykisk vold, hvordan vi omtaler kvinner. Vi er mer opplyste i dag, men jeg kjenner på at dette med sosiale medier gjør det enklere å snakke nedlatende om kvinner, særlig de som stikker seg frem. Det må vi også sette en stopper for. Det er som Arnulf Øverland sa det: Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!

- Vi må bruke kvinnedagen

Det er Inderberg og fire andre kvinner som står bak onsdagens markering av kvinnedagen i Levanger.

- Jeg er glad for at folk var så positive og ville være med på å arrangere fakkeltoget. Jeg hadde ikke klart dette alene. Vi kommer fra forskjellige stedet og vi gjør dette som privatpersoner. Vi vil at dette skal være en rolig og fin markering. Det handler ikke om hat mot noen, men om vold som et samfunnsproblem generelt. Det gjelder hele verden, sier Inderberg.

Etter fakkeltoget skal de fem kvinnene som står bak onsdagens fakkeltog møtes for planlegge neste års markering.

- Vi kan ikke la være å bruke kvinnedagen. Den er også viktig i 2017, sier Laila Merethe Inderberg.