Flere ruset under rusfritt ungdomsarrangement

Saken oppdateres.

Det som skulle være et rusfritt arrangement for ungdom i et forsamlingshus i Stjørdal ble natt til søndag avsluttet av politiet.

- Arrangementet kom litt ut av kurs. Det skulle være et rusfritt arrangement, men flere hadde drukket og var synlig beruset, sier Lars Letnes som er operasjonsleder i politiet i Trøndelag.

Totalt ble 13 personer bortvist, hjemkjørt eller hentet fra arrangementet. 6 av dem var under 18 år.

- Det blir tatt bekymringssamtaler med foreldre til de mindreårige ungdommene, sier Letnes.

Ifølge operasjonslederen skal det ha vært noe knuffing mellom ungdommene, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader.

Arrangementet ble avsluttet av politiet klokken 00.45.

Også på Steinkjer ble to personer bortvist fra et rusfritt ungdomsarrangement natt til søndag. En person skal ha blitt kjørt til legevakt med en sprukket leppe.