Lammene overvintret i skogen

Saken oppdateres.

- Da trodde jeg det var noe feil med ørene mine, sier Flobergseter.

Men 30-40 meter fra skiløypa stod et lam og kikket på han.

Det var Stjørdalens Blad som først fortalte historien om de to lammene.

Slo alarm

Flobergseter var ute for å teste årets løype til det tradisjonsrike skirennet Almlivola rundt da han kom over lammet. Han er selv en erfaren saueleter, og skjønte med en gang at dette var et lam som hadde tilbragt hele vinteren ute. Derfor var han rask til å varsle lederen i Hegra sau- og geitealslag, Egil Solem. De ble enige om at de skulle ta turen til skogs neste dag for å hente lammet.

- Jeg fortsatte på skituren, og møtte på en som kjørte skuter. Jeg fortalte at jeg hadde sett et lam ved løypa. Han kjørte videre, og like etter ringte han og fortalte at han hadde sett det samme lammet. Og fem minutter senere ringte han på ny, da hadde han oppdaget enda ett lam, forteller Flobergseter.

LES OGSÅ: Fanget ulv på viltkamera mens den spiste på sauekadaver

Ingen bjelle

Torsdag formiddag dro Flobergseter ut sammen med blant andre lederen i sau- og geitealslaget for å lete etter de to lammene. Med hjelp av skuter og hund søkte de i det samme området, og etter tre-fire timer fant de igjen lammene.

- Da jeg så dem, skjønte jeg med en gang at dette er tvillinglam som trolig har kommet bort fra moren sin tidlig. De har hatt en dårlig sommer, og har vokst lite, sier Solem.

Han sier at det kan være mange årsaker til at en sauemor mister sine lam, det kan være at de er blitt skremt enten av rovdyr eller hunder.

- Da er det ikke så lett å finne igjen lammene, for de har ingen bjelle på seg slik som mora har, sier Solem.

LES OGSÅ: Sauebonden laget GPS-bjelle til sine egne sauer

Blåbærlyng

Solem kjente ikke til øremerket på lammene, men tok dem med inn i fjøset og ga dem mat på torsdag kveld. De var veldig sultne, men Solem turte ikke gi dem for mye fôr siden de trolig har hatt marginalt med mat de siste månedene. Men han sier at de etter forholdene var i god form.

- Hvordan har de klart seg ute gjennom vinteren?

- Det er nok fordi det har vært så lite snø. Hadde det vært mye snø, ville de ha sultet i hjel. De har trolig spist blåbærlyng, sier Solem.

Flobergseter er overrasket over at de har overlevd ute en hel vinter.

- Men det har vært en mild vinter med lite snø. Det som har reddet dem er nok at de har hatt mulighet til å få tak i vann. Det har vært åpne bekker, sier Flobergseter.

Ved hjelp av øremerkene klarte de å finne eieren til lammene, og fredag fikk de firbente dra hjem til fjøset hvor de ble født i fjor vår. Gårdbrukeren holder til i Levanger, så lammene har tilbakelagt en bra strekning i løpet av sommeren og vinteren.

LES OGSÅ: Bjørn drepte lam i Hegra

Jervspor

Solem sier at det ikke er uvanlig at en ikke finner igjen alle dyrene som blir sluppet ut på beite på tidligsommeren. Beiteområdet er vidt, det er ulendt og dyrene ferdes i områder hvor det er lite folk. I tillegg kan både sykdom og rovdyrangrep føre til at dyr dør i løpet av beitesesongen.

- Hadde de overlevd hvis de ikke hadde blitt funnet nå?

- Det tror jeg. Hvis de ikke hadde blitt tatt av rovdyr. Nå i helga ble det oppdaget jervspor i nærheten av der hvor vi fant lammene, forteller Solem.