Spyttet, sparket og skallet politimann

Saken oppdateres.

En mann som var et uromoment og til slutt ble kastet ut fra et utested i Stjørdal sitter søndag morgen i arresten i Trondheim. Han er anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann etter å ha slått seg vrang under pågripelsen.

- Mannen skal ha vært voldelig mot en annen person ved utestedet og nektet å fjerne seg da han ble bedt om det. Da vi ankom stedet ble det bestemt at han måtte pågripes. Under pågripelsen spyttet, sparket og skallet han til en av våre betjenter, forteller operasjonsleder Jan Tore Tiltnes, ved Trøndelag politidistrikt.

Politimannen ble ikke alvorlig skadet.