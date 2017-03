13-åring ringte ordføreren og klagde på nettet

– Jeg har klaget så mye til pappa, at han til slutt sa at jeg måtte prøve å gjøre noe med det. Så da gjorde jeg det, sier Håvard Grongstad (13) til Namdalsavisa .

Nettet hjemme hos gutten, som bor ved Øysletta i Overhalla kommune, har over lengre tid ikke fungert godt nok, etter 13-åringens mening. Til slutt kontaktet han ordfører Per Olav Tyldum direkte for å få opp hastigheten. Det førte til et møte mellom de to, hvor bredbåndskapasiteten ble diskutert. Ordføreren hadde sympati for frustrasjonen til 13-åringen.

- Vi hadde en fin prat, og ståa per i dag er at vi har bedt rådmannen om å komme med en utredning slik at vi kan ta opp saken politisk, sier ordføreren til Namdalsavisa .

