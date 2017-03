Saken oppdateres.

- Jeg kom kjørende da det kom en ambulanse i stor fart. Jeg så at det sto ganske mange personer rundt på stedet, sier vitnet til Adresseavisen.

Ble vitne

Vitnet så at en person, som var pågrepet, befant seg ved siden av veien. En annen mann lå på gaten.

- De drev med livreddende tiltak, sier vitnet.

Politiet skriver i en pressemelding at de fikk melding klokken 14.14 torsdag om at en mann var alvorlig skadd etter en voldshendelse i Steinkjer. Livet til mannen sto ikke til å redde, og han døde av skadene han ble påført. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for forsettlig drap, skriver politiet i pressemeldingen.

- Redd

Da vitnet kom til stedet var det mye politi og helsepersonell på stedet.

- Jeg ble redd. Det var ikke noe greit å se det som skjedde, sier vedkommende.

Politiet har sperret av et område i et boligfelt. Krimteknikere jobber torsdag ettermiddag på stedet. Politiet har også hatt en rundspørring blant naboer, ifølge Adresseavisens fotograf på stedet.