Ber vitner om å melde seg

Saken oppdateres.

Etterforskningen fortsetter i dag med avhør av vitner og siktede.

- Vi ønsker å komme i kontakt med vitner som kan ha informasjon i saken. Ta kontakt med politiet på telefon 74 12 10 00, skriver politiet i en pressemelding.

- Forklarte seg relevant

Den siktede 24-åringen ble avhørt torsdag kveld. Han fremstilles for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett klokken 13 i dag.

- Siktede ble avhørt sammen med sin forsvarer torsdag kveld. Han forklarte seg relevant i forhold til saken, sier politistasjonssjef Snorre Haugdahl i pressemeldingen.

Den avdøde er far til mannen som nå er siktet for forsettlig drap. Siktede har ikke vært i kontakt med politiet tidligere, opplyste politiadvokat Kåre Jostein Svepstad under en pressekonferanse torsdag.

Bolig sperret av

I tillegg til stedet der hendelsen fant sted, har politiet sperret av en bolig i Steinkjer. Dette er trolig boligen til den siktede 24-åringen. Hendelsen fant sted et annet sted i Steinkjer, og det var også i det området 24-åringen ble pågrepet.

Politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse utendørs i et boligstrøk i Steinkjer klokken 14.14 torsdag.

- Vi var på stedet seks minutter senere. Mannen døde som følge av skadene han ble påført, sa Haugdahl på pressekonferansen torsdag.