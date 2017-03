- Et spesielt hendelseforløp

Saken oppdateres.

24-åringen er siktet for forsettlig drap på sin far i 60-årene, etter hendelsen som skjedde på åpen gate i et boligfelt i Steinkjer torsdag ettermiddag.

Den siktede ble pågrepet på stedet og satt torsdag kveld i avhør i mange timer, hvor han ga en forklaring til politiet om hendelsesforløpet.

Klokken 13.00 fredag kom han inn i rettssalen etter å ha snakket med sin forsvarer Rolf Christensen på et siderom. 24-åringen var iført lysegrå genser og mørk grå bukse, og så sliten ut.

- Svært preget

- Han er svært preget. Jeg vil ikke gå i detalj om hva som skjedde, men det er et spesielt hendelsesforløp, sa forsvarer Christensen til Adresseavisen sent torsdag kveld.

Politiet opplyser at han forklarte seg greit om saken, men har ikke ønsket å gå nærmere inn på detaljer fra avhøret før fengslingsmøtet i dag.

Innrømmelse

24-åringen skal ha innrømmet å ha forvoldt farens død, men er ikke blitt spurt om han erkjenner straffeskyld.

- Det vil han vel neppe. Her er det hendelser forut for dødsfallet som ledet til at faren døde. Vi har ikke gått inn på noe bakenforliggende motiv, sier forsvareren til NRK Trøndelag .

På spørsmål om hendelsen startet innendørs, svarer forsvareren at den endte utendørs.

- Jeg kan ikke si mer enn det

- Ukjent for politiet

Rettspsykiater Michael Setsaas var til stede under avhøret.

- Psykiatri er og kan bli et tema videre. Her blir det snakk om observasjon, sier Christensen, som heller ikke vil si om det har vært noe rus med i bildet.

- Men dette er en helt ukjent mann for politiet.

Melding om alvorlig voldshendelse

Politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen i Steinkjer klokken 14.14 torsdag.

- Vi var på stedet seks minutter senere. Det ble gjennomført livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Mannen døde som følge av skadene han ble påført, sa politistasjonssjef i Steinkjer, Snorre Haugdahl på en pressekonferanse i 18-tiden torsdag.