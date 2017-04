Stopper alle som skal på harryhandel

Saken oppdateres.

Politiet har planlagt en stor aksjon for at trafikken skal gå bra over Skalstugan, skriver Trønder-Avisa . Politiet og vegvesenet har i flere år samarbeidet om slike kontroller på skjærtorsdag, for å unngå ulykker.

- Kontrollerer alle

Flere hundre ungdommer fra Innherred pleier å dra på harryhandel til Åre på skjærtorsdag.

- Mange biler møtes på Shell-stasjonen i Vinne for å kjøre kolonne over til Åre. Vi vil snakke med dem der og har en stor teknisk kontroll i samarbeid med Statens vegvesen på Ådalsvollen. Der kontrollerer vi alle kjøretøy, sier Svein Arne Hovdal i politiet til Trønder-Avisa.

- Kan bli fartskontroller

Biler som viser seg å ikke være i godkjent teknisk stand, får ikke lov til å kjøre til Sverige. Hovdal sier også at de som tar turen over fjellet skjærtorsdag, ikke må bli overrasket hvis det er fartskontroller.

Han minner også om at svenske myndigheter har innført passkontroll etter terroren i Stockholm.