20-åringen løslatt - fører på frifot

Saken oppdateres.

Lørdag morgen kunne krimvakten i Sør-Trøndelag fortelle adressa.no at mannen i 20-årene som ble pågrepet, er nå løslatt. Politiet har ingen grunn til å tro at han var fører av bilen.

- Han har en befatning i saken, men om han var i bilen, er usikkert.

De har ennå ikke fått tak i han som kjørte bilen, men har en formening om hvem det er.

- Saken vil bli etterforsket videre. Mer enn det kan jeg ikke si.

Ville bare påpeke manglende lys

- Vi hadde en laserkontroll på Nardo hvor denne bilen kjørte forbi og ikke ville stoppe. Den hadde ikke lys, og vi ville egentlig bare påpeke det, sier politibetjent Kristian Akselsen ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Da bilen ikke stanset i kontrollen klokken 21.35, startet politiet forfølgelsen nordover på E6.

- Vi heiv oss etter, og ferden fortsatte mot Stjørdal. Her ble bilen funnet igjen, like ved flyplassen. Én person er pågrepet etter at han ble funnet av en annen patrulje.

Har gjort beslag

Ifølge Akselsen satt det flere personer i bilen. Sent fredag kveld søkte politiet med hund etter navngitte personer i Værnes-området.

- Hvor fort gikk det på det raskeste?

- Vi fikk en gjennomsnittsmåling på 139 kilometer i 80-sonen på Tungasletta. På E6 i Malvik prøvde vi å avbryte forfølgelsen samt slå av blålysene for å se hvilken effekt det ga. Han fortsatte, og vi tror han kjørte over «stop sticks» ved Helltunnelen før han endte opp i grøfta.

Mannen som er pågrepet er i 20-årene. Politiet har gjort beslag fra bilen.

- Jeg vil ikke si noe mer om hva det innebærer, men vi har en formening om hvorfor han stakk, sier Akselsen.

- Det gikk i «hundre og helvete»

Adresseavisen har snakket med flere vitner som så biljakten. En bilist var på vei inn i Helltunnelen da den ble stengt.

- Jeg var på nordsida da jeg så bilen komme ut av tunnelen med politibilen etter seg i «hundre og helvete». Jeg ble fascinert av hvor fort det gikk og tenkte «å gud, er det en biljakt», sier bilisten.

Da han kom hjem sjekket han Twitter, men så at det ikke lå ut noen melding fra politiet.

Først i 23-tiden forteller operasjonssentralen i Sør-Trøndelag at det har foregått en politiaksjon.

- Biljakten startet da en person ikke stoppet i en kontroll på Tunga. Bilen hadde så høy hastighet at vi valgte å kjøre etter, sier operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt.

I grøfta ved Værnes

I 22-tiden fikk Vegtrafikksentralen beskjed om å stenge Helltunnelen. Politiet la da ut «stop sticks» i et forsøk på å stanse bilen.

Etter hvert kjørte bilen seg fast i grøfta ved Trondheim lufthavn Værnes.

Adresseavisens fotograf har fotografert politibetjenter som undersøker en bil i grøfta ved gjerdet mellom Trondheim lufthavn Værnes og E6, vest for Radisson Blu-hotellet.