- Elgen oppfører seg høyst unormalt

Saken oppdateres.

Elgen som Sverre Dahlen Aspenes fikk nærkontakt med tidligere denne uken ser nærmest uberørt ut. Aspenes får klappe den på neseryggen og stryke den over mulen, samt håndmate den med granbarskudd.

LES MER OM MØTET: - Det var som å fôre ei ku

- Dette er høyst unormal oppførsel av en elg, sier viltforvalter Paul Harald Pedersen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Er ikke aggressiv

Viltforvalteren registrerer, av videoen, at elgen ikke gir signaler om å være redd eller aggressiv.

- Det elgen normalt sett gjør når den ser mennesker, er å stikke til skogs. Tidlig! Lenge før Sverre Dahlen Aspenes ville kommet i nærheten av den, sier Pedersen.

Pedersen synes det er en fascinerende video, men forstår ikke helt elgens atferd.

- Om du kommer nær, vil elger normalt legge ørene bakover. Det er et varsel om at det er fare på ferde og at det kan komme et angrep eller skinnangrep.

Dersom en elg angriper, vil den kunne bruke kroppen å skubbe med, beina å sparke med og hele tyngden sin.

Derfor fraråder viltforvalteren at folk går tett på dyrene.

I dette tilfellet forstår han ikke helt hva som feiler den tilsynelatende vennligsinnede elgen. Den legger ikke på ørene eller viser aggresjon på noe vis.

Kan mangle sanser

- Jeg kan ikke annet enn å anta hva som kan være årsaken til denne atferden, sier Pedersen.

Han prøver seg likevel med en teori:

- Dette kan være et dyr som mangler eller har reduserte sanser. Det kan være noe i veien med luktesansen eller hørselen. Kanskje til og med synet til elgen. Men samtidig er dette et dyr som ser ut til å være i alminnelig kondisjon.

Viltforvalteren har studert videoen og mener at dyret ikke ser svekket ut.

- Men at den spiser granskudd ut av hånda til Sverre Dahlen Aspenes er litt rart, sier viltforvalteren.

Og det sier han ikke bare fordi håndmating av elg sjelden forekommer.

- Granskudd er lavt prioritert på elgens matseddel, sier Paul Harald Pedersen.

Frastøtt og i villrede

Pedersen tipper at elgen kan være 1,5 år gammel, men han er ikke helt sikker, siden dyrene ikke har gevir på denne tiden og det kan være vanskelig å anslå kjønn og alder.

- Om dette er en fjorårskalv, kan den være frastøtt og i villrede, sier Pedersen.

Det er normalt at ei drektig ku støter fra seg fjorårskalven før hun får nytt avkom.

- Hvis det nylig har skjedd, er den kanskje i villrede om hvordan den skal håndtere verden, sier Pedersen.