Fant fremmed mann i bilen sin

Saken oppdateres.

En bileier i Garpa i Verdal oppdaget tidlig søndag morgen at en mann satt inne i bilen hans som stod parkert utenfor huset. Den fremmede mannen springer så fra stedet. Bileier varslet politiet.

- Når patruljen kommer dit ser de at en rute i bilen er knust. Inne i bilen er det ting som tyder på at noen har tilbrakt natten der. Det ble foretatt en åstedsundersøkelse og mottatt en anmeldelse for skadeverk, opplyser Ole Tuset, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet ønsker tips om den fremmede mannen som beskrives slik: Mann 20-25 år. 170-180 centimeter høy. Skinnjakke og dogeribukse. Mørkeblondt hår.