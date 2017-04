Garasjebrann i Verdal

Saken oppdateres.

Det ble meldt om en brann i en garasje på Ørmelen i Verdal klokken 6.30 søndag morgen.

- Vi fikk melding om at det brant i en garasje. Brannen spredde seg til et bolighus like ved. Vi fikk raskt oversikt over de personene som bodde på adressen og de var alle kommet seg ut, forteller operasjonsleder Kjetil Mollan ved Trøndelag politidistrikt.

Tre personer er sendt til sykehuset i Levanger for en sjekk etter at de har pustet inn røyk.

Brannvakta i Nord-Trøndelag opplyste etter kort tid at de hadde kontroll på stedet og at det ikke var ytterligere spredningsfare.

Garasjen som brant inneholder også boligenheter opplyser politiet. Ifølge Adresseavisens fotograf på stedet er det berget ut flere motorsykler fra garasjen.