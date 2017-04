- Det blir ikke bedre enn dette

Saken oppdateres.

Meråker alpinsenter stengte dørene etter påske og var innstilt på at sesongen var over. I helga kom det imdlertid en overraskelse fra oven.

- Det har kommet 40 centimeter nysnø og den må vi bare utnytte. Så vi klemmer til med en reåpning førstkommende helg, jubler driftssjef Arne Magnus Størseth.

- Veldig spesielt

Størseth har jobbet i anlegget siden 2003 og har aldri før vært med på en så sein åpning av anlegget i Meråker.

- Nei dette er veldig spesielt. Som regel er det slutt etter påske. Jeg tror siste gang det var åpent siste helga i april var på slutten av 90-tallet, forteller driftssjefen.

Skikjøring i t-skjorta

Værmeldingen viser at det fortsatt blir kaldt på natten og at snøen i Meråker blir liggende. I tillegg er det meldt om strålende sol til helga.

- Det kan bli muligheter for å kjøre ski i t-skjorta her. Vi er selvfølgelig spent på om det kommer folk. Mange har nok satt bort skiene for sesongen, men det er bare å hente dem fram igjen. Det blir ikke bedre forhold enn dette, ifølge Størseth.

- Når åpner dere?

- Vi har i utgangspunktet åpent lørdag og søndag fra klokken 10 til 16. Men kommer det veldig mye folk kjører vi litt ekstra. Folk bør jo få med seg solnedgangen her oppe.

