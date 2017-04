Sjåfør tatt med overlast for tredje gang

Saken oppdateres.

Varebilsjåføren ble stoppet i Steinkjer-området tidlig fredag morgen.

Anmeldt

Varebilen hadde 4,5 tonn i lastevekt - ett tonn over den tillatte grensen på 3,5 tonn for varebiler.

Statens vegvesen har nå anmeldt både sjåføren og selskapet.

- Dette er tredje gang denne sjåføren og foretaket er stoppet og da velger vi å anmelde, sier Trine Giskås, leder i utekontrollgruppa til Statens vegvesen i Trøndelag.

Overlasten var på 28 prosent, rett oppunder grensen på 30 prosent for anmeldelse.

- Bilen hadde ganske mange varer for mye. Hvis overlasten er under 30 prosent, må de vanligvis laste av på stedet, og fortsette. Nå var det så tett oppunder grensa igjen for tredje gang, og de har fått klar beskjed tidligere. Derfor ble det anmeldelse, sier hun.

- Noen går igjen

Ifølge Giskås er det enkelte gjengangere i disse kontrollene.

- Vi har av og til kontroller av varebiler. Erfaringene vi har gjort, viser at ikke alle, men spesielt noen foretak laster mer enn den tillatte vekten på 3,5 tonn. Vi har dem i kikkerten, sier Giskås til Adresseavisen.

- Mistenker at noen utnytter dette

Statens vegvesen hadde storkontroll av varebiler flere steder i landet i går. I alt fikk 23 av 319 varebiler kjøreforbud landet over.

- En god del varebiler blir brukt til transporter hvor de rett og slett ikke er egnet. De faller utenfor regelverket som regulerer arbeidstid, løyver og kompetansekrav for kjøring med tyngre kjøretøy, og vi mistenker at enkelte transportkjøpere utnytter dette. De overlaster varebiler og det kan virke som om de driver rovdrift på sjåfører heller enn å bruke større biler. Det er konkurransevridende og kan også gå utover trafikksikkerheten og tryggheten på veiene våre, sier Per Herman Pedersen som leder Vegvesenets transportkrimprosjekt, i en pressemelding.

