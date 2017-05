Mann døde etter ulykke på ferjeleiet i Levanger

Det er ikke bare Tyrkia som sliter med turismen. Disse to reisemålene er også påvirket.

Saken oppdateres.

- Han ble erklært død mandag klokken 13.30, sier operasjonsleder Lars Letnes ved Trøndelag politidistrikt.

Brattreit etterlater seg tre voksne barn og to barnebarn. Han var bostatt på Levanger, opplyser Letnes.

Døde av skadene

Han ble fløyet til St. Olavs Hospital etter å ha falt fire-fem meter ned fra kaikanten på ferjeleiet i Levanger i Nord-Trøndelag i 11.30 søndag.Han hadde da kritiske skader, men livet sto ikke til å redde.

Politiet opplyste søndag at mannen holdt på med spyling av ferja da ulykken skjedde. Han skal ha snublet og falt utfor kaikanten. Søndag ettermiddag var politiet på stedet for å foreta tekniske undersøkelser.

- Tung dag

Administrerende direktør Grete Fuglem Tennås i Fosen Namsos Sjø sier at de har løpende kontakt med de andre ansatte på MF Ytterøy og de pårørende.

- Tankene våre går til de pårørende, sier Fuglem Tennås.

Omtrent 15 personer er ansatt ved ferja og det er et lite miljø. Fuglem Tennås sier at det er en tung dag for mannskapet som har mistet en kollega.

- Han var en lojal medarbeider som hadde jobbet på ferja siden 1979. Han sto veldig på, ordnet og fikset ting. Det er mange som har mye fint å si om han, sier Fuglem Tennås.

Fosen Namsos Sjø jobber nå med å følge opp de andre ansatte.

- Vi skal ha et møte sammen også får de tilbud om videre oppfølging, sier Fuglem Tennås.