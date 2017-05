- Uhell, ikke blind vold

Mot svært godt lokalvalg for Theresa May

Saken oppdateres.

Nå viser det seg at hendelsen var et uhell og skjedde mens man spilte rugby, skriver Trønder-Avisa.

- Vi har avhørt den påståtte gjerningsmannen. Han har forklart at han og en kompis spurte om å få være med i rugbyleken som foregikk i ballbingen på Egge barneskole. Det fikk de lov til, men på et eller annet tidspunkt har leken blitt for voldsom, sier etterforskningsleder Erik Mørkved i Trøndelag politidistrikt til Trønder-Avisa .

Det var i helga at det ble meldt at 14-åringen ble sendt til legevakta etter å ha blitt utsatt for blind vold mens han spilte fotball i skolegården ved Egge barneskole i Steinkjer.

Mørkved forklarer at det hele var en misforståelse, og at 14-åringen ikke hadde fått med seg at det hadde kommet noen nye inn i spillet. Etterforskningslederen opplyser til avisen at det var et uhell som gjorde at 14-åringen brakk armen. Han understreker at det ikke var snakk om blind vold.