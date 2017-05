Måtte ha politi for å vekke flypassasjer

Saken oppdateres.

En mann i 30-årene, som var passasjer på et Norwegian-fly, skapte ekstra bry for flybesetningen da flyet landet på Værnes tirsdag ettermiddag. Mannen sov så tungt at det var umulig å få vekket ham, og det ble nødvendig med bistand fra politiet for å få vekket mannen og transportert ham ut av flyet.

- To politimenn fikk stablet ham på bena og satt ham i en rullestol. Mannen var overstadig beruset og «fotlaus», og måtte trilles gjenom adkomsthallen, sier operasjonsleder Bård Krogstad ved Trøndelag politidistrikt.

Utenfor ventet kjenninger av mannen som plasserte ham i baksetet på en bil, med kurs for Åre.

- Det er uklart om mannen var overstadig allerede før han gikk på flyet, eller om han ble beruset under flyturen, sier operasjonsleder Krogstad.