Brann i terrasse ved bolig på Skatval i natt

Saken oppdateres.

Klokka 01.10 meldte politiet på Twitter om brann i enebolig på Skatval, Utsikten. Og alle personer skulle være ute av huset. Ikke lenge etter kunne de melde at brannvesenet hadde kontroll.

- Det var en del materielle skader på utsiden. Og her vil det bli gjort undersøkelser. Tre personer var også innom legevakta for sjekk - både for å ha pustet inn røyk og pulver fra brannslukningsapparat, sier operasjonsleder Bård Krogstad.