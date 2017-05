50-60 personer evakuert etter brann

«En gang var Ørn-jentene best i verden, helt til NFFs dolkestøt»

I tillegg måtte naboer i ytterligere 17 leiligheter finne annen bolig for natten.

Brannen i et rekkehus ved boligfeltet Fossbrenna i Namsos ble meldt mandag ettermiddag. I 20-tiden i mandag opplyste operasjonsleder Lars Letnes i Nord-Trøndelag politidistrikt at to av de fem leilighetene i rekkehuset var helt utbrent, det brant fortsatt i en tredje og en fjerde var brannskadd.

Evakuert

- Nå holder de på å slokke lengst vest, og det er bare ulmebrann i de to i midten. Det er ikke vind, og brannmannskapene har god kontroll på stedet, sier Letnes.

Han opplyser at det er 14 personer som har folkeregistrert adresse i rekkehuset. De som bodde i der ble evakuert. Ifølge politiet ble to personer fraktet til sykehus. De betegnes som lettere skadd, og skal undersøkes for mulig inhalering av røyk.

- Godt i gang

Brannvesenet i Namsos fikk også hjelp av mannskaper fra Overhalla og Namdalseid i slukningsarbeidet.

- Brannen var godt i gang da vi fikk telefon om den. Det skal litt til for å klare å slokke slike branner, sier operatør Alexander Tangen på 110-sentralen i Namsos.

I tillegg til dem som bor i rekkehuset som brant, måtte naboer i ytterligere tre boliger med til sammen 17 leiligheter flytte ut av boligene sine mandag kveld og finne annen overnatting, på grunn av røyken fra brannen. Mellom 50 og 60 personer var dermed husløse etter brannen, opplyser Letnes.

Kriseteam

Leder Harald Hansen i Namsos kommunes kriseteam opplyste i 20-tiden mandag at de ville følge opp dem som hadde mistet hjemmene sine i brannen, og de som måtte evakuere fra nabohusene.

- Vi vil følge opp dem som er berørt gjennom kvelden og natta. Vi vil møte dem utover kvelden. Det blir innlosjering flere steder. Noen bor privat hos kjente og hotellet vil bli brukt, sier Hansen.

- Må bli kaldt

Politiet kan foreløpig ikke si noe om årsaken til brannen i Namsos.

- Det må bli kaldt før vi kan etterforske brannen og vi må få tak i krimteknikere. Det blir tidligst i morgen (tirsdag, journ.anm.), sier Letnes.