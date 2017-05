- Krevende arbeid

Saken oppdateres.

Mandag kveld forteller Frithjof Pedersen, politiets innsatsleder på stedet, at de har såpass kontroll på lyngbrannen i Nærøy at det ikke er fare for at den skal spre seg til bebyggelse.

- Slik som situasjonen er nå er ikke brannen lenger til fare for folk eller fe i området, sier Pedersen.

Slukkingsarbeid gjennom natten

Pedersen sier slukkingsarbeidet vil pågå videre, og at nye mannskaper ankom området klokken 21.00. Disse skal arbeid med slukking videre gjennom natten.

Tre helikopter har også bidratt i arbeidet gjennom dagen.

- To av disse har en kapasitet på 1000 liter, mens det tredje har en kapasitet på 3000 liter. De henter vann fra sjøen som kun ligger 400 meter unna i luftlinje, så de jobber ganske effektivt med store mengder, sier Pedersen.

- Fryktelig tørt

Ifølge Pedersen har det vært rundt 70 personer i aksjon på bakken under slukkingsarbeidet som pågikk mandag ettermiddag og kveld.

Dette er mannskaper fra både Røde Kors og Sivilforsvaret.

Morten Brøndbo, operatør ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag, sier arbeidet på bakken består i å begrense spredning og drive etterslukking.

- Det er fryktelig tørt i området, så det må benyttes store mengder vann, sier Brøndbo.

Terrenget skaper utfordringer

Røykdykker Bent Bråteng beskriver slukkingsarbeidet som krevende.

- Terrenget her er ujevnt, så det blir mye slangetrilling. Heldigvis har vi fått mye bra hjelp, så det er bra, sier Bråteng.

Hvor stort området som er berørt vet man ikke enda.

- Vi vet ikke med sikkerhet hvor stort område det er snakk om, men jeg vil anslå at det er snakk om syv til åtte kvadratkilometer. Det er hovedsakelig snakk om områder med kystlynghei.

Årsaken er heller ikke klar

Vi har ingen formening om hvordan brannen startet, men jeg vet det har kommet opplysninger om at brannen har startet på flere steder, sier Pedersen.

