Saken oppdateres.

Meldt om lyngbrann i området Holandslia i Nærøy. Nødetatene rykker ut, meldte politiet på Twitter klokken ti mandag formiddag.

Det skal være stor fare for spredning til et hus i området.

- Flere hus er truet av brannen, i alle fall to hus. Mannskapene jobber med å sette en sperrelinje slik at brannen ikke sprer seg til husene, sier operatør Lars Ole Øie ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag.

Klokken 10.21 melder politiet at slokkingarbeidet er i gang og at alle beboere i hus skal være ute. Det er kalt ut mannskaper fra Nærøy, Vikna og Terråk. Et skogbrannhelikopter er på vei fra Ørlandet, opplyser Øie.

Han anlår at området som brenner er omtrent 1,5 kilometer langt.

- Det blåser kraftig i området, sier Øie.

Klokken 11.08 melder politiet at brannen fremdeles sprer seg og at flere ressurser kalles ut for å bistå i slokkingen.

Ottersøy: Brannen sprer seg fremdeles. Ytterligere hjelperessurser kalles ut. — Politiet N-Trøndelag (@politiNTrondops) May 15, 2017

Klokken 11.18 melder politiet at det sendes helikopter fra Værnes for å bidra til slokking av brannen.

- Vi har ikke kontroll på brannen. Det er vanskelig for de på bakken å få oversikt over området. Det blåser fra øst og flammene sprer seg vestover. Sivilforsvaret, Røde Kors og brannhelikopter er kalt ut. Det er gress, lyng og skog i området. Og det er tørt. Det kan bli snakk om å evakuere flere, sier operasjonleder Ole Tuset i politiet.