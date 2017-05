Haralds første Bjøra-besøk endte i storlaks på 17,7 kilo

Saken oppdateres.

BJØRA: Han brukte hele 17. mai til å kjøre fra Kalvåg, nord for Førde, til Namdalen og Bjøra for aller første gang. Og han hadde all grunn til å rope hurra – to dager senere, skriver Namdalsavis a.

– Det var litt av en opplevelse. Jeg brukte vel omtrent 40 minutter på å få opp laksen som ga meg litt av en kamp. Jeg måtte nesten løpe for livet etter den, sier en oppglødd Harald Gulestøl.

Ny rekord

52-åringen har fisket i 15 år, men har aldri prøvd lykken i Bjøra.

– Den forrige rekorden jeg hadde var på litt over 13 kilo, så nesten fem kilo mer er ei kraftig forbedring, smiler Gulestøl etter å ha lagt laksen på 17,7 på kjøl.

– Hva tok du laksen på?

– Denne gangen beit den på mark, men jeg bruker også sluk for å variere litt, sier Gulestøl.

Den ivrige fiskeren reiste alene til Bjøra, så noen storfeiring blir det ikke.

– Jeg er alene på hytta, så det blir vel lite med feiringa – selv om det er lov å unne seg en «liten en», sier han lurt.

– Hvor lenge blir du i Bjøra?

– Jeg reiser tilbake lørdag, så jeg rekker å dra opp en laks til, gliser 52-åringen.

– Aldri tatt så stor laks så tidlig

Hans Robert Blengsli på Bjøra camping kan fortelle om en god fiskestart i elva.

– Etter at fisket startet 15. mai, er det blitt tatt seks lakser, forteller Blengsli til NA fredag kveld.

Så langt er det tatt to lakser på valdet Himo/Rodum – samme sted som Gulestøl dro opp sin rekordlaks – to lakser på Røttesmo/Glømmen, en på Fuglår/Skjørland og en laks på Fuglår/Bjørnes.

– Det er sjelden at det tas så mye laks før pinse. Etter det jeg vet, er det aldri tatt så stor laks så tidlig i sesongen før, sier Blengsli.

– Så du har trua på en strålende sesong?

– Ja, det tror jeg. Vi har hatt bra belegg, og den gode starten tilsier at dette blir en kanonbra sesong, forteller han.

Blengsli kan rapportere om fine forhold i elva, og til tross for en del vann i elva, tror han ikke det kommer til å bli et problem utover sommeren.