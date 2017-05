Saken oppdateres.

Ulykken skal ha skjedd ved Kongsmoen, opplyser politiet i Nord-Trøndelag på Twitter.

Operasjonsleder Jan Frode Bjørvik ved Trøndelag politidistrikt sier at det skal være en personbil som har kjørt av veien.

Politiet opplyser at det var et eldre par i bilen, og at de klager over smerter i brystet og en hånd.

