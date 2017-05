Mange råkjørte på tur til ferja

- Et sunnhetstegn at studenter dropper olje

- Et sunnhetstegn at studenter dropper olje

Saken oppdateres.

25 bilister fikk fartsbot og 1 mistet førerkortet da Utrykningspolitiet hadde fartskontroll ved Kråkmo i Leksvik søndag kveld, ifølge fosna-folket.no .

Mange kjører denne veien for å komme til ferjeleie i Rørvik. UP er ikke i tvil om at bilistene som kjører for fort har ferja som mål, skriver avisa.

En kvinne i 20-årene mistet førerkortet etter at hun ble målt i 118 km/t i 80-sona. Ifølge UP var det mange bilister som ble målt til over 100 km/t i fartskontrollen.

UP kontrollerte trafikken i drøye fire timer, mellom klokken 15.40 og 19.55.

- Det var nok å gjøre. Det er alt for mange overtredelser. Det kan det ikke være tvil om, sier politibetjent Øystein Braseth i UP til Fosna Folket.