Mann og kvinne knivstukket

To personer knivstukket i Verdal

Saken oppdateres.

- To fornærmede er knivstukket i en leilighet i Verdal. Det er alvorlig med knivstikking, men de er bevisste begge to, og de gjør greit rede for seg, sier innsatsleder Eirik Johannessen i Trøndelag politidistrikt.

Knivstikkingen skjedde på Garpa, og politiet ble varslet klokken 03.45.

Fire personer i leiligheten

Væpnet politi med skjold rykket ut til stedet. De fikk raskt kontroll på en mistenkt mann i 20-årene.

De fornærmede er en kvinne og en mann i henholdsvis 20- og 30-årene. Begge er kjørt til Sykehuset Levanger.

- Det var til sammen fire personer i leiligheten. Det er litt uklart hvilken rolle fjerdemann har.

Avhør av de involverte

Fire patruljer fra politiet var raskt på stedet, og ytterligere enheter fra nødetatene fulgte etter.

- Siden det er vømmøl hadde vi mange patruljer ute. Nå blir det avhør av de involverte og kriminaltekniske undersøkelser av leiligheten, sier Johannessen.