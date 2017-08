Mor fengslet i fire uker

- De stjal verdier for over 100 000 kroner

Saken oppdateres.

Torsdag var det fengslingsmøte i Inntrøndelag tingrett.

- Inntrøndelag tingrett tok dessverre politiets begjæring om forlengelse av varetekt i fire nye uker, til følge. Tingrettens avgjørelse vil bli anket til Frostating lagmannsrett, sier kvinnens advokat, Torfinn Svanem.

- Hva begrunner dere anken med?

- Vi mener mistanken mot henne er svekket utfra det som er kommet frem i etterforskningen. Det er heller ikke fare for at hun skal kunne ødelegge bevis, sier advokaten

Har det vanskelig

Politiadvokat Trude Skogen i Trøndelag politidistrikt opplyste tildligere i uka tilNamdalsavisaat politiet vil be om fortsatt varetektsfengsling av moren når forrige periode utløper torsdag.

Moren var høygravid da hun ble fengslet, og fødte et barn 3. august.Barnevernet har midlertidig tatt over omsorgen for babyen og de andre barna.

- Hun tar dette veldig tungt. Hun er fratatt ungene sine og hun holder hardnakket på at hun ikke har gjort det hun er siktet for. Hun sliter veldig psykisk og har måttet få psykiatrisk hjelp, sier kvinnens advokat, Torfinn Svanem.

Fikk kritiske hodeskader

Det var natt til mandag 26. juni at helsepersonell rykket ut til en bolig i Namdalen etter at ei tre år gammel jente var blitt skadd.

I over to døgn lå barnet i koma med kritiske hodeskader før hun døde påSt. Olavs hospital den påfølgende onsdagen. Den døde jentas mor og stefar i 30-årene er begge siktet for grov kroppsskade med døden til følge. De avviser å ha utøvd vold mot barnet, og hevder at barnet pådro seg skadene da hun falt ut av en barneseng. Politiet mener imidlertid at det er et misforhold mellom moren og stefarens forklaring, og de skadene jenta hadde.