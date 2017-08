Bærplukker funnet i god behold

Saken oppdateres.

Mannen i åttiårsalderen ble funnet i god behold ca. klokken 18.30, opplyser politiet.

- Mannen er nå fraktet til legevakt for helsesjekk. Han var våt og kald, og det er snakk om en godt voksen mann, sier operasjonsleder Arild Syvertsen ved politiets operasjonssentral i Nord-Trøndelag.

Det var et redningshelikopter fra 330-skvadron på Ørland som fant mannen. Han ble fløyet ned til politiets hovedkvarter for leteaksjonen, i Sona. Derfra ble han kjørt i ambulanse til legevakten i Stjørdal.

Savnet i mange timer

Mannen la ut på tur allerede ved titiden fredag morgen. Politiet i Nord-Trøndelag meldte på Twitter kl 18.20 at en mann er savnet i Øyvollen ved Ytre Sonvatnet. Det er iverksatt en leteaksjon. Den savnede er en eldre mann som var på bærtur.

Stjørdal: Øyvollen ved Ytre Sonvatnet er det iverksatt en leteaksjon etter en bærplukker. Saknede er en eldre mann. — Politiet N-Trøndelag (@politiNTrondops) 12. august 2017

Mannen er i åttiårsalderen, har hytte i området og er i utgangspunktet godt kjent, forteller operasjonsleder Arild Syvertsen ved politiets operasjonssentral i Nord-Trøndelag.

- Han la ut på bærtur i formiddag, ved titiden og er ikke kommet tilbake. Vi har vært i kontakt med både melder og mannen på telefon, og han har problemer med å kjenne seg igjen, sa Syvertsen til Adresseavisen da leteaksjonen startet.

Mannen var da i god form, men våt etter en dag på fjellet i regnvær.

Været skapte problemer

Et Sea King-redningshelikopter bisto i leteaksjonen, men lavt skydekke og regnbyger gjorde letingen krevende.

- Politiet er på stedet og Norsk Folkehjelp er også ute med mannskaper mot nordøst. mannen forteller at han befinner seg slik at han skal være synlig, så vi har godt håp om å finne ham relativt raskt, sa Syvertsen til Adressa like før mannen ble funnet.

