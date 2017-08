To voldsepisoder i Trøndelag natt til lørdag

Slik vil jeg jobbe videre for å fremme Trøndelags sak

Ny kreftmedisin gir håp for kreftsyke Eva (47)

- Fryktelig frustrerende at ingen bilister stoppet for å hjelpe til

Hjemme hos en ordfører: På skapet har bjørnen Paddington satt seg over en liten lekesau

Se alt fra NM i friidrett direkte her

Åpner for å stenge inne mindreårige asylsøkere

Se alt fra NM i friidrett direkte her

Saken oppdateres.

Politiet i Nord-Trøndelag meldte i 11-tiden lørdag om trafikale problemer i Stjørdal i forbindelse med Agrisjå-messen.

- Det er trafikk fra messen som kommer nordfra som tar av ved rampa ved Shell på Værnes. Der er det mye trafikk generelt, så nå går det veldig smått, sa operatør Magnus Storrø ved Vegtrafikksentralen til Adresseavisen.

Like før klokken ett sier Storrø til Adresseavisen at køen har løst seg opp og at trafikken flyter som normalt.