Politibilen måtte kjøre i nesten 200 km/t for å holde følge med motorsyklisten

Saken oppdateres.

En patrulje fra Utrykningspolitiet (UP) oppdaget en motorsyklist under en kontroll på E14 ved Forra bru i Stjørdal. Mannen ble tiltalt for å ha kjørt i 142 kilometer i timen i 70-sonen etter kjøreturen.

Den tiltalte mannen forklarte i Inntrøndelag tingrett at han var ute for å kjøre en luftetur. Etter en stund ble han innhentet av en elbil, som skal ha kjørt vinglete og med ujevn fart. Mannen valgte da å kjøre forbi elbilen, forklarte han i retten.

Etter han kjørte forbi elbilen la han seg inn foran bilen. Elbilen la seg da tett opptil motorsykkelen til mannen med langlysene på og tutet, sa mannen under sin forklaring. Han forklarte at han da at han ble redd for at vedkommende som kjørte elbilen «ikke ville han vel,» står det i dommen.

- Grov hastighetsovertredelse

Mannen økte da hastigheten for å få avstand mellom seg og elbilen. Etter hvert tok han igjen en annen bil som han også kjørte forbi. Han trodde at elbilen fulgte etter han etter at han hadde kjørt forbi. Etter hvert kjørte han også forbi en tredje bil. Etter det, så han på et tidspunkt at det var fire lys bak ham. Han trodde det var elbilen som fortsatt fulgte etter ham, fikk panikk og ønsket å unnslippe ved å kjøre enda fortere, forklarte han i retten. Mannen tok av i et veikryss. Da fulgte politiet etter og satte på blålys. Mannen ble oppmerksom på politiet og stanset motorsykkelen, står det i dommen fra tingretten.

Mannen forklarte i retten at traumatiske opplevelser i oppveksten var årsaken til reaksjonen hans under kjøringen. Tingretten utelukket derimot at tiltalte var i en nødrettssituasjon som berettiget ham til å kjøre så fort som han gjorde. Retten mener at det ikke var noe som tilsa at vedkommende som kjørte elbilen som hadde til hensikt å skade mannen. Retten fastslår at han handlet uaktsomt da han kjørte så fort for å komme seg unna elbilen. De peker på at det er en grov hastighetsovertredelse over en relativt lang strekning.

LES OGSÅ: Snitthastighetene synker etter at nye fartsmålinger er satt opp

Opp mot 200 km/t

Videoen som UP-patruljen tok opp viser at politibilen tidvis er oppe i nesten 200 kilometer i timen for å holde følge med mannen. Veien på strekningen var kupert og svingete. På videoen kommer det også frem at mannen gjorde flere farlige forbikjøringer og kuttet svinger.

Retten mener at anførselen om nødrett var et forsøk på å komme unna ansvar for kjøringen. Inntrøndelag tingrett dømte mannen til 24 dager i fengsel. Han mistet også førerkortet i to år.

LES OGSÅ: Så mange er tatt i de nye fotoboksene i tunnelene