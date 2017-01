Rema hiver ut flere Coca-Cola produkter

Saken oppdateres.

Fra før har Rema 1000 kastet ut Kims etter at de inngikk hovedavtale med Maarud som del av Remas nye Bestevenn-strategi med enkelte leverandører.

Nå er det Coca-Cola som får svi etter at dagligvaregiganten har valgt Ringnes som en annen bestevenn.

Rema 1000 bekrefter overfor E24 at original Coca-Cola og Coca-Cola Zero blir eneste Coca-Cola-produkter som skal selges i Rema 1000s nesten 600 butikker i 2017. Det betyr at ingen varianter av Fanta, Sprite, Sprite Zero, Urge, Tab-X, Kuli, Bonaqua eller Nestea blir å få kjøpt hos Rema 1000.

- Forhandler fortsatt

Kommunikasjonssjef Mette Vinther Talberg i Coca-Cola sier imidlertid til E24 at selskapet fortsatt er i forhandlinger med Rema 1000 om samarbeidet i 2017.

– Ingenting er avklart ennå, sier hun til avisen og legger til:

– Vi har tidligere sagt at vi er skeptiske til Remas «bestevenn-strategi», fordi den reduserer konkurransen i norsk dagligvare og gir forbrukerne et mye dårligere utvalg, sier hun.

Reaksjon fra Rema

Remas bestevenn-strategi er en reaksjon på det Rema 1000 mener er Norgesgruppens dominans i forhandlingene med leverandørene som gir Norgesgruppens butikker i Kiwi, Meny, Joker og Spar lavere innkjøpspriser.

Aftenposten fortalte i oktovber at Rema derfor vil knytte seg tettere til enkelte leverandører, som de selv kaller bestevenner, og droppe andre.

– Vi har over lang tid tilpasset oss Norgesgruppens måte å forhandle med leverandørene. Det er det nå slutt på. Vi vil ta andre valg de neste fem årene, og vi vil skille oss ut fra de andre kjedene med et tettere og mer langsiktig samarbeid med enkelte leverandører, sa administrerende direktør for kategori, innkjøp og strategi, Lars Kristian Lindberg i Rema 1000 Franchise da.

Treårsavtale

Ifølge E24 har Rema nå signert en treårskontrakt med Ringnes som hovedleveranør på drikkevarer. Tre år er en vesentlig lengre kontraktsperiode enn vanlig i dagligvarehandelen. Ringnes leverer blant annet brusmerkene Solo, Pepsi, 7Up, Farris, Solrik, Lipton Ice tea og Imsdal.