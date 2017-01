Monica Mæland får kjeft av matleverandørene etter Rema-striden

Saken oppdateres.

– At Remas strategi får så store utslag skyldes at hele det norske dagligvaremarkedet har fått utvikle seg i en uheldig retning i veldig lang tid. Dette er ikke et sunt marked, og det fungerer ikke som det skal, sier administrerende direktør Helge Hasselgård i Dagligvareleverandørenes forening (DLF) til Aftenposten .

Han og NHO mat og drikke kom tirsdag ettermiddag ut fra næringsminister Monica Mælands (H) kontor etter et møte for å diskutere situasjonen i dagligvaremarkedet.

De siste dagene har det blitt kjent at Rema kaster ut kjente merkevarer, som for eksempel en rekke Coca-Cola-produkter, og ølmerker som Aass, Mack, Hansa Borg og CB. Dette førte til et massivt Facebook-opprør blant ølentusiaster mot Rema.

I tillegg går Lerum syltetøy og en rekke Colgate- og Palmolive-produkter ute av hyllene.

DLF og Hasselgård er frustrerte over at ikke mer er blitt gjort for å forbedre situasjonen i dagligvaremarkedet. I løpet av det siste året er situasjonen forverret, etter at Coop fikk kjøpe Ica Norges butikker, og fire aktører dermed ble til tre.

Etterlyser tiltak

– Da Matkjedeutvalget la frem sin rapport, ble det pekt på en rekke tiltak som skulle ta tak i problemene. Ingenting er fulgt opp, sier Hasselgård som nå etterlyser tiltak som kan bedre situasjonen.

Et av forslagene etter Matkjedeutvalget, var en lov om god handelsskikk. denne ble lagt i skuffen, men det ble lovet å se på konkurranseloven og om den kunne styrkes. Heller ikke det er det gjort noe med.

– Rema og andre må selv få kunne bestemme hva slags strategi de skal ha, men nå har vi ingen som kan overvåke prosessen i forhandlingene, sier Hasselgård.

Coca-Cola og Mack: – Ikke reelle forhandlinger

Forslaget som tidligere ble lagt frem om et eget handelstilsyn ville eksempelvis kunne sett på om det har vært reelle forhandlinger mellom kjedene og leverandørene.

Både Mack og Coca-Cola har sagt til Aftenposten at de ikke fikk være med i forhandlingene om å være bestevenn. De fikk først starte forhandlingene etter at Ringnes hadde blitt valgt og avtalen var inngått.

– Vi ble aldri bedt inn i en budkonkurranse om å bli bestevenn innen vann og brus, sier kommunikasjonsdirektør Per Hynne i Coca-Cola.

Også administrerende direktør Harald Brederup i Mack bekrefter dette:

– Først etter at «Bestevenn-avtalen» var inngått med Ringnes, fikk vi sette oss til forhandlingsbordet, sa Brederup til Aftenposten tidligere denne uken.

Hasselgård sier at han ikke kan vite om noen har opptrådt urimelig i forhandlingene.

– Ingen andre enn et handelstilsyn kunne fått innsyn i slike prosesser og de kunne sørget for at måten disse forhandlingene skjedde på, ga alle like muligheter, sier Hasselgård.

Statsråden: – Bytt butikk om du er misfornøyd

Næringsminister Monica Mæland skriver i en e-post til Aftenposten at hun forstår at mange er misfornøyde med at Rema avslutter samarbeidet med store leverandører som Mack og Lerum.

– Det er vi som forbrukere som avgjør om dette er lurt av Rema. Hver av oss må bruke den makten vi har som forbrukere. Vi må handle der vi finner varene vi vil ha. Jeg oppfordrer til å bytte butikk dersom du er misfornøyd.

Hun mener det var et godt møte med DLF og NHO og sier at det er bred enighet om at det er en krevende konkurransesituasjon i dagligvaremarkedet.

– Fra regjeringens side jobber vi med flere tiltak for å bedre konkurransen. Blant annet ser vi på en utvidet inngrepshjemmel for at Konkurransetilsynet skal få økt mulighet til å gripe inn mot manglende konkurranse, står det i e-posten.

Hun mener at det beste hadde vært å få flere aktører inn i dagligvaremarkedet.

– Derfor har vi satt i gang et arbeid for å finne ut hvorfor det er så vanskelig å få nye butikker og butikkjeder i Norge, står det.

